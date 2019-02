Biedroń zdradza, jaka będzie pierwsza decyzja Wiosny... jeśli wejdą do Sejmu

- Trzeba oddzielić prokuraturę od Ministerstwa Sprawiedliwości - zapowiedział w niedzielę w Białymstoku Robert Biedroń. Polityk podkreślił, że jeśli jego ugrupowanie dostanie się do Sejmu, będzie to dla niego jeden z priorytetów.

Robert Biedroń ocenił, że szef prokuratury powinien mieć taki sam status jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy prezes Najwyższej Izby Kontroli. Odniósł się w ten sposób do doniesień TVN. Zdaniem dziennikarzy tej stacji, gdy Młodzież Wszechpolska zbierała poparcie przed wyborami samorządowymi w 2014 roku, miało dojść do fałszowania podpisów. Według autorów reportażu, kiedy jesienią ubiegłego roku śledczy chcieli zająć się tą sprawą, odebrano im akta.

"Budzą się demony i wygrywa Prawo i Sprawiedliwość"

Były prezydent Słupska stwierdził, że obecna sytuacja to "degrengolada". Uznał, że obowiązujące rozwiązania prawne podważają zaufanie obywateli do państwa.

- Jeżeli obywatel wie, że polityk może naciskać na prokuraturę, to traci po prostu zaufanie do państwa, traci zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, a wtedy budzą się demony i wygrywa Prawo i Sprawiedliwość - mówił.