Reportaż "Superwizjera". Adam Andruszkiewicz wydał oświadczenie

Adam Andruszkiewicz wydał oświadczenie w sprawie "oszczerczego" - jaki pisze - materiału w stacji TVN. Wynika z niego, że wiceminister cyfryzacji miał fałszować podpisy pod poparciem kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej przed wyborami w 2014 r. Andruszkiewicz grozi pozwami.

Reportaż "Superwizjera" został wyemitowany w sobotę. Dziennikarze TVN24 dotarli do zeznań, które obciążają Andruszkiewicza. Mimo to nigdy nie został on przesłuchany, a śledztwo stanęło w miejscu.