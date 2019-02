Śledztwo ws. fałszowania podpisów przez Adama Andruszkiewicza. Prokuratura Krajowa interweniuje

"Nieudolnie, opieszale, bez koncepcji oraz z oczywistym naruszeniem zasad koncentracji materiału dowodowego i ekonomiki procesowej" - tak, według Prokuratury Krajowej, miało być prowadzone śledztwo ws. fałszowania podpisów pod poparciem kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej przed wyborami w 2014 r. Trwa postępowanie dyscyplinarne.



Dziennikarze dotarli do zeznań, które obciążają Andruszkiewicza. Mimo to nigdy nie został on przesłuchany. Według autorów reportażu, z dokumentów prokuratury, do których udało im się dotrzeć, wynika, że kiedy jesienią ubiegłego roku śledczy chcieli wezwać Andruszkiewicza i przeszukać jego biuro, odebrano im akta sprawy. Śledztwo stanęło w miejscu.