Andruszkiewicz ujawnił swój majątek. Wiemy też ile zarabia

Według najnowszego oświadczenia majątkowego za cały 2018 rok, wiceminister Adam Andruszkiewicz zaoszczędził 165 tys. zł. Nadal nie ma samochodu, domu czy mieszkania. W resorcie zarabia 10,7 tys. zł brutto miesięcznie. Ale już w lutym dostanie więcej.

Andruszkiewicz został wiceministrem cyfryzacji pod koniec ubiegłego roku. Jego nominacja wywołała ogromne kontrowersje. Mówiło się, że była to osobista decyzja premiera Mateusza Morawieckiego . Nie wszystkim przypadła ona do gustu, również w rządzie. Krytykował ją m.in. wicepremier Jarosław Gowin , a także spora część polityków PiS. Zwracano uwagę na brak doświadczenia 28-letniego polityka i wcześniejsze związki z Ruchem Narodowym .

Czym się zajmuje w resorcie Andruszkiewicz? Jak ujawnia ministerstwo, jest odpowiedzialny za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych oraz realizację zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej. Takie obowiązki przydzielił mu szef resortu Marek Zagórski.

Andruszkiewicz po objęciu teki sekretarza stanu musiał ujawnić swój majątek i złożyć oświadczenie majątkowe. Resort opublikował je na swoich stronach 31 stycznia br.. Jak wynika z dokumentu, polityk zgromadził w całym 2018 roku 165 tys. zł oszczędności, a do tego 5 tys. brytyjskich funtów. Nie ma mieszkania, domu, samochodu, a także nie zaciągnął również żadnego ani kredytu. Dzięki uposażeniu i diecie poselskiej zarobił 157 tys. zł w całym 2018 roku. W porównaniu do 2017 roku Andruszkiewiczowi przybyło 48 tys. zł oszczędności ( miał 117 tys. zł). W jego garażu również nie stało żadne auto.

Ile Andruszkiewicz zarabia w resorcie? Jak wynika z odpowiedzi ministra Marka Zagórskiego na interpelację posła Pawła Kobylińskiego z Nowoczesnej, w styczniu było to 10 tys. 915 złotych. Od lutego wiceminister zarobi więcej. A to za sprawą wyższej kwoty bazowej, która została zawarta w podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawie budżetowej na 2019 rok. Będzie to ok.11,7 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo jako poseł będzie dostawał również nieopodatkowaną dietę ok. 2, 3 tys. zł.