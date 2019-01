Wiemy ile w ministerstwie będzie zarabiał Andruszkiewicz. Jest podwyżka

11,7 tys. zł brutto – tyle jako wiceminister cyfryzacji będzie zarabiał Adam Andruszkiewicz. W porównaniu do poselskiej pensji, na rękę dostanie ok. 200-300 zł więcej. Dodatkowo w resorcie będzie miał do dyspozycji gabinet oraz samochód służbowy z kierowcą.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Adam Andruszkiewicz ma w resorcie zajmować się m.in. mediami społecznościowymi (East News, Fot: Stefan Maszewski)

Jako poseł Andruszkiewicz otrzymywał 8.016,70 zł brutto uposażenia, a także dietę parlamentarną. Ta wynosi 2.505,20 zł brutto, ale politycy tytułem kwoty wolnej od podatku dostają 2.280 zł netto. Po zsumowaniu wychodzi, że zarabiał na Wiejskiej blisko 8 tysięcy złotych na rękę. Taką kwotę posłowie dostają od kilku miesięcy po wprowadzonej głosami PiS obniżce uposażeń posłów i senatorów.

W resorcie dostanie 11,7 tys. zł brutto czyli ok. 8,2 tys. zł netto. Jego wynagrodzenie można obliczyć na podstawie aktualnych przepisów o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze. I tak - jako sekretarz stanu dostanie 4,9-krotność kwoty bazowej, która w 2019 roku ma wynosić 1917 złotych. A także dodatek funkcyjny, który dla sekretarzy stanu wynosi 1,2. Andruszkiewiczowi nie przysługuje dodatek za "wieloletnią pracę w urzędach państwowych" . Otrzymuje się go po przepracowaniu minimum pięciu lat w urzędzie. Wynosi on wtedy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta z każdym kolejnym rokiem pracy aż do maksymalnej wartości 20 proc.

Zobacz także: Pawlak rzuca grudkę węgla do ogródka Morawieckiego

**

Polityk jeszcze do niedawna mógłby liczyć na nagrody. I to sowite. W 2017 roku ówczesna premier Beata Szydło przyznała wiceministrom cyfryzacji ponad 4 tys. zł miesięcznie. Dzięki temu ówcześni wiceministrowie, zastępcy Anny Streżyńskiej – Marek Zagórski, Paweł Majewski i Karol Okoński dostali dodatkowo do rocznego wynagrodzenia 51,4 tys. zł. Po tym, jak poseł Krzysztof Brejza ujawnił aferę z nagrodami, premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że nie będzie przyznawał już żadnych bonusów dla ministrów i wiceministrów. Na dzień dzisiejszy Andruszkiewicz o dodatkowej premii może więc zapomnieć.

Przypomnijmy, że nominacja Andruszkiewicza wywołała ogromne kontrowersje. Pomysł z powołaniem na wiceministra cyfryzacji miał wyjść od samego premiera Mateusza Morawieckiego. Innego zdania jest szef KPRM Michał Dworczyk. - To nie jest związane z wyborami ani programem wyborczym, tylko bieżącą pracą rządu. Jeden z wiceministrów cyfryzacji został pełnomocnikiem rządu i część obowiązków trzeba było powierzyć nowej osobie. Poseł Andruszkiewicz dał się poznać w tym Sejmie w wielu sytuacjach jako dobry organizator, osoba zdeterminowana, by osiągać założone cele. Taka była propozycja ministra cyfryzacji, którą zaakceptował pan premier – stwierdził Dworczyk w Telewizji Trwam.

- Pan poseł Andruszkiewicz w dotychczasowym życiu zawodowym czy społeczno-politycznym dał dowód tego, że potrafi zarządzać, a jeśli chodzi o ministrów i wiceministrów, w dużej mierze są to działania menedżerskie - dodał szef KPRM.