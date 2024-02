Biedroń wbija szpilkę Trzeciej Drodze? Poszło o aborcję

- Jeżeli nie chcecie państwo znów żałować swoich głosów, to głosujcie na Lewicę. Będziecie mieli standardy europejskie w każdej sferze. Jeżeli chcecie realizować swoje marzenia o transporcie, o mieszkaniach, o decydowaniu przez kobiety o swoich prawach, to zagłosujcie w końcu na Lewicę. I nie dajcie się zwodzić, że jest jakaś inna droga, bo droga do Europy jest jedna - lewicowa - powiedział szef sztabu wyborczego Lewicy, wbijając szpilkę rządowemu koalicjantowi - Trzeciej Drodze.