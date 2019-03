Białystok. Jest wizerunek ojca porwanej Amelki. Jest poszukiwany przez policję

Policja ujawnia zdjęcia ojca 3-letniej Amelki, która wraz z matką została porwana sprzed bloku w Białymstoku. Mężczyzna jest poszukiwany przez policję. To on wynajął samochód, który był użyty do porwania.

Zdjęcie ojca porwanej Amelki (Policja)

Cały czas nie jest znany los porwanej 3-letniej Amelii i jej 25-letniej matki Natalii. Trwa obława na porywaczy.

Jak poinformował nas rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, sytuacja się nie zmieniła o tyle, że porwane nie zostały jeszcze odnalezione. - Cały czas szukamy. To jest ogrom prac - powiedział.

Policja dla dobra sprawy nie zdradza jednak szczegółów. - Wiele naszych działań jest widocznych, jak kontrole, czy przeszukania samochodów, ale tylko o nich możemy informować - tłumaczy nam Krupa.

Mamy zdjęcie ojca porwanej Amelki Rzecznik powiedział, że policja ma już dużo informacji na temat ojca dziewczynki. Publikuje także jego wizerunek.

- Jest to mąż uprowadzonej i jednocześnie ojciec dziecka, który wynajął samochód citroen c4 xara Picasso w Łomży - informuje nas policja.

Wszelkie informacje o tym, gdzie może przebywać, należy przekazywać pod numer alarmowy lub do najbliższej jednostki policji. Policja wszystkim osobom zapewnia anonimowość.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo ws. uprowadzenia kobiety i jej córki. Chodzi o zarzuty pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka.

Porwanie w Białymstoku. Przypomnijmy, co już wiemy w tej sprawie

Uprowadzenie miało miejsce sprzed bloku mieszkalnego przy ul. Hallera 47 ok. godz. 10:00.

Z ustaleń wynika, że sprawcami uprowadzenia było 2 zamaskowanych mężczyzn, którzy wepchnęli Amelię i jej matkę do samochodu Citroen, który później został porzucony.

Porwanie zlecił ojciec?

Z początkowych informacji wynikało, że napastnicy wyjechali z Białegostoku w kierunku zachodnim. Jednak jak się dowiedzieliśmy, samochód znaleziono na terenie Białegostoku. Został porzucony przez porywaczy - 2 mężczyzn.

Samochód miał zostać wypożyczony w Łomży na nazwisko ojca dziecka.

Początkowo podawano, że mężczyzna jest obywatelem Niemiec, ale policja zdementowała te informacje. Funkcjonariusze twierdzą, że chodzi o Polaka, ale wiadomo, że posługiwał się również niemieckim numerem telefonu. Sąsiedzi babci porwanej kobiety twierdzą, że 25-latka studiowała wcześniej w Niemczech.

