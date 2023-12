Białoruś straszy "terrorystami" z Polski. "Metody z 1939 r."

- Uważamy to za niedopuszczalne. Nie stosujemy takich praktyk i nie uważamy, że są one dobre. Ukraińscy, polscy i bałtyccy koledzy muszą zadbać o to, aby ta broń nie zwróciła się przeciwko nim. Wielokrotnie docierały do ​​nas informacje, że ludzie ci chcieliby dokonywać prowokacji metodami z 1939 r. Pamiętamy, jak zaczęła się II wojna światowa - od prowokacji Niemców w polskich mundurach - podkreślił Tertel.