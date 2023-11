Białoruski reżim broni się przed katastrofą i absurdalnie uderza w Polaków. "Okradają sklepy"

"Z wypowiedzi Łukaszenki i jego podwładnych wynika, że reżim zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Zarazem sięga jednak po metody typowe dla modelu autorytarnego, oparte na propagandzie i zastraszaniu, co w żaden sposób nie przyczyni się do wzrostu liczby urodzeń ani do zatrzymania w kraju fachowych kadr" - czytamy w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich.