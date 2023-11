Łukaszenka chce pokoju? "Absolutne kłamstwo, żenujące"

Alaksandr Łukaszenka znów prowokuje. W słowach skierowanych do Polaków mówi o wspólnym przezwyciężaniu problemów w regionie. - Sam w ostatnich latach robił wszystko, by stworzyć to zagrożenie i by negatywne skutki dotknęły wszystkich sąsiadów - ocenia w rozmowie z WP Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista.