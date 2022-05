Bez powiadomienia rodziców nauczycielka zostawiła ośmiolatka samego przed kinem

Szkolna wycieczka pierwszoklasistów przyjechała do kina w Modlinie w woj. Kujawsko-Pomorskie. Po seansie nie wszyscy uczniowie wrócili do oddalonej o 20 kilometrów szkoły. Nauczycielka grupy kazała ośmioletniemu Jankowi czekać na mamę samemu, na ulicy przed kinem. Pod szkołą — gdzie czekała matka chłopca — okazało się, że opiekunka podjęła decyzję bez konsultacji z nikim. Sprawę badają kuratorium oświaty i policja, która sprawdza, czy opiekunki chłopca naraziły go na niebezpieczeństwo.