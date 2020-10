Benedykt XVI w złym stanie. Apel o modlitwę w intencji byłego papieża

Benedykt XVI w złym stanie. W kwietniu skończył 93 lata

Benedykt XVI urodził się 16 kwietnia 1927 r. W br. obchodził 93 urodziny, przez co stał się tym samym najstarszym papieżem w historii. Były biskup Rzymu papieżem został mianowany w 2005 roku. Stolicą Apostolską kierował do 2013 roku, kiedy to ustąpił z urzędu.