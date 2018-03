Beaty Szydło zdradza, jakie jest największe wyzwanie dla Polski

Napięte stosunki z zagranicą? Spory wokół rządowych ustaw? Według Szydło "nie ma w tej chwili większego wyzwania przed Polską niż demografia". Była szefowa polskiego rządu zastanawiała się w programie "Warto rozmawiać", co należy zrobić, by w kraju rodziło się więcej dzieci.

Od czasu rekonstrukcji rządu, gdy dotychczasowy minister finansów i wicepremier Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło na stanowisku premiera, polityk PiS unikała publicznych wystąpień. W nowym rządzie Szydło objęła urząd ministra bez teki i ograniczyła swoją aktywność wyłącznie do internetowych wpisów na Twitterze.

Tymczasem polski rząd zmagał się m.in z kontrowersjami wokół nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała burzę na arenie międzynarodowej. Wiele osób krytykuje również rządowy projekt ustawy degradacyjnej która we wtorek została przegłosowana przez Sejm.

Jakby tego było mało, oburzenie wywołały również doniesienia o niebywale wysokich nagrodach przyznanych przez premier Beatę Szydło, gdy kierowała rządem. To jednak nie wszystko. Była premier uznała, że za dobrze wykonywaną pracę w 2017 r. należy się jej aż 65 tys. zł nagrody.

Po tych wszystkich ekscesach Beata Szydło była pytana w programie "Warto rozmawiać" o to, jakie są największe wyzwania dla Polski w najbliższym czasie. Zdaniem wicepremier jest to... demografia.

- Nie ma w tej chwili większego wyzwania przed Polską, przed polskim państwem niż demografia właśnie i ona jest bardzo złożona - stwierdziła na antenie Telewizji Polskiej. - Na to, żeby były dzieci w Polsce, żeby dzieci się rodziły w Polsce, żeby młodzi ludzie chcieli zakładać tutaj rodziny, to tu składa się cały szereg różnego rodzaju czynników. Można powiedzieć, że to jest praca, mieszkanie, poczucie bezpieczeństwa, komfort życia - tłumaczy była szefowa rządu.