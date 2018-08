Bartłomiej Sienkiewicz komentuje doniesienia "Wprost". "Albo wieloryb w Wiśle, albo ja na okładce"

Były minister spraw wewnętrznych w rządzie PO - PSL, Bartłomiej Sienkiewicz ,odniósł się do publikacji tygodnika "Wprost", w której ujawniono, że zarobił miliony złotych na współpracy z PKN Orlen. - Jest kanikuła. Albo wieloryb w Wiśle albo Sienkiewicz na okładce - mówi nam Bartłomiej Sienkiewicz

- To co jest napisane w tygodniku jest bzdurą, Jako minister spraw wewnętrznych składałem oświadczenia majątkowe. Nie ukrywałem informacji o swoim majątku. Z takimi artykułami jak we "Wprost" nie mam siły walczyć, szkoda słów na moje komentarze. Z firmą "Salvor i Wspólnicy" nie mam nic wspólnego od wielu lat. Przed objęciem stanowiska ministra sprzedałem udziały w spółce. Tekst jest zmanipulowany i nie odpowiada rzeczywistości. Wystarczy przejrzeć oświadczenia majątkowe i sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zastanawiam się nad złożeniem sądowego pozwu przeciwko tygodnikowi, ale mam złe doświadczenia w tej sprawie. W Polsce jest bowiem takie orzecznictwo, które pozwala opluwać polityków do końca życia - mówi Wirtualnej Polsce Bartłomiej Sienkiewicz.