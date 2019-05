Bardzo spóźniony samolot. Karczewski chwali się pierwszym lotem

VIP-y nie muszą już latać samolotami pasażerskimi. Stanisław Karczewski pochwalił się pierwszym lotem nową biało-czerwoną maszyną. "Zabierze nas tam Boeing 737 'Józef Piłsudski'" - napisał.

"Wraz z delegacją udaję się dziś z oficjalną wizytą do Gruzji. Zabierze nas tam Boeing 737 "Józef Piłsudski", dla którego będzie to pierwszy oficjalny lot" - napisał na Twitterze Stanisław Karczewski. "Ten samolot to nie tylko środek lokomocji, to kolejny biało-czerwony powód do dumy" - dodał.