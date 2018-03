Bardzo ciepły weekend! Wiemy, gdzie będzie nawet +16 st. C

Nad Polskę wędruje ciepły front. W sobotę będzie się przemieszczał od południowego-zachodu (Dolnego Śląska) w głąb kraju. W niedzielę większości Polski przyniesie już prawdziwie wiosenne temperatury. Będzie też sporo słońca.

- W sobotę będzie trochę chmur, ale miejscami widoczne przebłyski słońca. Spodziewamy się opadów, chociaż nie będą one zbyt intensywne. Od 3 do 5 stopni Celsjusza na Podlasiu, 6-9 st. C w centrum kraju, 11-12 st. C na południowym-zachodzie - mówi Wirtualnej Polsce Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.