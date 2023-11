Awantura w Sejmie. Przerwali przemówienie Budki

Poza kolejnością wystąpił Zbigniew Ziobro. Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek musiał dopuścić go do głosu, ponieważ jest członkiem rządu. Ziobro zwrócił się do Borysa Budki. - To Trybunał Konstytucyjny decyduje, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, a nie poseł Budka - powiedział. W tym momencie posłowie PiS zaczęli skandować "Konstytucja! Konstytucja!".