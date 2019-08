Auta elektryczne i hybrydy coraz tańsze. Tak wynika z analizy niemieckich badaczy

Badacze z University of Applied Sciences Trier w Niemczech przeanalizowali ich ceny, koszty eksploatacji i koszty ograniczenia emisji CO2.

Jak wynika z raportu „Journal of Cleaner Production” nr 212 z marca 2019 roku w ciągu ostatnich dziewięciu lat ceny samochodów elektrycznych i z napędem hybrydowym plug-in (baterie w tych autach – wyposażonych także w silnik spalinowy – ładowane są przy użyciu prądu z sieci elektrycznej) spadły odpowiednio o 63 i 24 proc. Maleją też koszty użytkowania samochodów elektrycznych i hybrydowych w porównaniu z ich tradycyjnymi odpowiednikami – rocznie o 14 i 26 proc. Jeśli do tego dorzucimy ograniczenie kosztów emisji CO2, to elektryfikacja transportu drogowego na dużo poważniejszą skalę jest tylko kwestią czasu.