AstraZeneca niechciana przez UE? Jest decyzja ws. nowego zamówienia

- Nie odnowiliśmy zamówienia po czerwcu. Obserwujemy sytuację. Zobaczymy, co będzie się działo. AstraZeneca to bardzo interesująca szczepionka. Została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest bardzo dobra. Jej przewagą jest prostsza logistyka i niższa temperatura przechowywania - tłumaczył Breton.

Koronawirus w Polsce. Kolejne transze szczepionek trafią do Polski

W niedzielę prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że już w poniedziałek do Polski przyjedzie 1,2 miliona dawek preparatu Pfizer/BioNTech .

We wtorek do naszego kraju dostarczone będzie 114 tysięcy sztuk szczepionek Johnson & Johnson. W środę natomiast możemy spodziewać się dostawy 200 tysięcy dawek AstraZeneki. W piątek do Polski przyjedzie 250 tysięcy sztuk preparatu firmy Moderna.