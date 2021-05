Dostawa szczepionek czterech firm do Polski. Jest data

Do Polski dotrze kolejna dostawa szczepionek . Informację tę przekazał w niedzielę prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Już w poniedziałek możemy spodziewać się 1,2 miliona dawek preparatu Pfizer/BioNTech.

Dostawa szczepionek 4 firm do Polski. Jest data i liczba dawek

Michał Kuczmierowski poinformował, że we wtorek do naszego kraju dostarczone będzie 114 tysięcy sztuk szczepionek Johnson & Johnson. W środę natomiast możemy spodziewać się dostawy 200 tysięcy dawek AstraZeneki. W piątek do Polski przyjedzie 250 tysięcy sztuk preparatu firmy Moderna.