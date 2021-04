Mateusz Morawiecki zapowiada ogromne dostawy szczepionek

Premier Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym nakreślił plan dostaw szczepionek do Polski. Z danych szefa rządu wynika, że do końca drugiego kwartału 2021 roku przyjedzie do nas ok. 27 mln dawek preparatów czterech koncernów.

Mateusz Morawiecki zapowiada ogromne dostawy szczepionek