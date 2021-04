Michał Kuczmierowski podał termin przyspieszenia dostaw szczepionek

Michał Kuczmierowski podczas rozmowy z telewizją Republika, zapowiadał duże przyspieszenie tempa dostaw szczepionek w kwietniu. - W całym pierwszym kwartale przyjechało do Polski 6,5 mln szczepionek, to jest mniej więcej tyle, ile spodziewamy się, że przyjedzie od nas w samym kwietniu; to pokazuje, że wzrost będzie bardzo duży, ponad trzykrotny - mówił.

Prezes RARS mówił również, że choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony producentów, to w od czerwca tempo dostaw będzie nieustannie wzrastało. - Myślę, że kolejne rekordy będą bite w miarę tego, jak dużo szczepionek będzie przyjeżdżało do Polski. Spodziewamy się, że początek czerwca będzie wielkim otwarciem tego tempa szczepień - mówił.

Prezes RARS o przeznaczeniu szczepionek Johnson&Johnson

Kuczmierowski zapewnił, że mimo doniesień o wstrzymaniu dostaw szczepionek J&J do Unii Europejskiej , zapowiadana dostawa 120 tys. dawek tego preparatu, dotrze do Polski. Szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych poinformował również, jakie jest zaplanowane przez rząd przeznaczenie jednodawkowych szczepionek J&J.

Prezes RARS mówił również, że obecnie największym dostawcą szczepionek do Polski jest koncern Pfizer, który tygodniowo dostarcza ok. 870 tys. dawek swojego preparatu. Moderna co około dwa tygodnie dostarcza Polsce od 200 do 300 tys. dawek szczepionki, a AstraZeneca, której dostawy również docierają do Polski co tydzień, ostatnio dostarczyła 88 tys. dawek szczepionki.