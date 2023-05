Aresztowali ich jeszcze przed koronacją. Mówią, że policja powinna się wstydzić

"To była brutalna akcja, która wyglądała na z góry zaplanowane aresztowanie, które miałoby miejsce niezależnie od dowodów lub naszych działań. Prawo do pokojowego protestu w Wielkiej Brytanii już nie istnieje" - agencja Reuters cytuje oświadczenie wydane przez Grahama Smitha, po wypuszczeniu go z aresztu. "Wiele razy mówiono mi, że monarcha jest po to, by bronić naszych wolności. Teraz nasze wolności są atakowane w jego imieniu" - dodał Smith.