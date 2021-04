Apel związkowców ws. szczepień: Nie mogą odbywać się kosztem pracujących

Związki zawodowe apelują do rządu, by wprowadził w życie przepisy, które zapewnią pracownikom dzień wolny na szczepienie przeciw COVID-19. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiego rozwiązania i pracownicy, by przyjąć szczepionkę muszą brać urlop.

Apel związkowców ws. szczepień: Nie mogą odbywać się kosztem pracujących (Źródło: PAP)