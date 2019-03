Anna Fotyga: "Schetyna chyba zapomniał, co mówił Donald Tusk"

Europosłanka PiS Anna Fotyga oceniła, że Grzegorz Schetyna nie miał podczas sobotniej konferencji Polakom nic ciekawego do powiedzenia. - Dlatego tylko straszył aliansem PiS z Rosją - oceniła.

- To było przecież już po monachijskim wystąpieniu Putina. Nie wierzcie Grzegorzowi Schetynie. Ta metoda manipulacji, to jest coś, co ja widzę pracując na co dzień w Parlamencie Europejskim nad propagandą - dodała.