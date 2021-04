Andrzej Duda spełnił obietnicę. Pochwalił się w sieci

We wpisie można zobaczyć zdjęcie prezydenta w nieformalnym t-shircie z napisem "Vintage 1972". Na koszulce można też dostrzec kasetę magnetofonową z napisem "limited edition".

Kiedy Andrzej Duda zaszczepi się na COVID-19? Lekarz udzielił odpowiedzi

W późniejszych wypowiedziach prezydent apelował do Polaków o tłumne pójście na szczepienia. Zapewniał, że jako ozdrowieniec będzie czekał na werdykt ekspertów, czy i kiedy się zaszczepić. - Niezależnie, którą szczepionkę zaszczepienie zostanie mi zaproponowane, to będę mógł to spokojnie przyjąć. Zdecydowałbym się na zaszczepienie przeciw koronawirusowi każdą szczepionką, która jest w tej chwili proponowana w Polsce - zapewniał Andrzej Duda.