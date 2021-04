Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda: nie lekceważcie sytuacji, w których podejrzewacie, że jesteście chorzy

Andrzej Duda poinformował, że zapytał ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, skąd taka wysoka śmiertelność chorych na COVID-19. - Mogę się zwrócić do moich rodaków tylko z jednym apelem - by nie lekceważyć sytuacji, w których państwo podejrzewacie, że możecie być chorzy na koronawirusa. To nie jest lekka choroba, to nie jest jakieś tam przeziębienie. Nie wolno lekceważyć żadnych objawów. Moment, w którym pojawiają się problemy oddechowe to najczęściej postęp choroby jest już lawinowy. Ludzie zgłaszają się do szpitali w momencie, gdy ich stan jest już tak zaawansowany, że często nie udaje się ich uratować. To podstawowa przyczyna śmiertelności - apelował.