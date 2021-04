Nowy harmonogram szczepień na Covid-19. Minister Dworczyk przedstawił szczegóły

Nowy harmonogram szczepień na Covid-19

- Informacja, która jest mniej korzystna, która już dzisiaj została do mediów przekazana, ja ją powtórzę: AstraZeneca po raz kolejny zapowiedziała zmniejszenie dostaw do Polski - zamiast 268 tysięcy sztuk szczepionki, dojedzie 67 tysięcy - stwierdził minister Dworczyk. - Niestety, również mamy informację, że w kolejnych tygodniach sytuacja może wyglądać podobnie, tzn. że te dostawy będą ograniczone - poinformował.

Dworczyk podczas wtorkowej konferencji odniósł się również do apelu księdza Isakowicza-Zaleskiego o szczepienie osób niepełnosprawnych. - W interesie nas wszystkich również osób niepełnosprawnych jest to, żeby zaszczepiło się jak najwięcej osób. Dlatego przeszliśmy do szczepień populacyjnych, bo uproszczenie systemu przyspiesza program szczepień, co pokazują doświadczenia innych krajów - stwierdził minister.