Ambasador USA na celowniku Konfederacji. "Ile razy Georgette Mosbacher bywała w KPRM?"

Co na to sama zainteresowana? Dyplomatka w rozmowie z Polsat News przyznała, że naciski na rząd "to jej praca". - Moją pracą jest także zapewnienie, by amerykańskie firmy, inwestujące w Polsce 43 miliardów dolarów, były uczciwie traktowane. Na tym samym poziomie, co inne. I będę tę pracę kontynuowała - mówiła Georgette Mosbacher.