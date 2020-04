Georgette Mosbacher broni TVN. "Krytykujecie Donalda Trumpa, ale macie do tego prawo"

Pytana o pandemię koronawirusa w USA, dyplomatka stwierdziła że władze świetnie sobie radzą z kryzysem. - Widziałam w swoim życiu wiele kryzysów i jestem pewna, że wyjdziemy i z tego. Pandemia zmieniła nasze myślenie – do tej pory zagrożenie widzieliśmy w terroryzmie. To dla nas wielka pobudka - musimy znaleźć nowe mechanizmy do walki z takimi kryzysami oraz współpracować razem - oświadczyła Mosbacher.

Jednocześnie oskarżyła Chiny o wstrzymywanie informacji dot. skali SARS-CoV-2. - Gdyby Pekin powiadomił nas odpowiednio wcześniej, to mielibyśmy szansę wyjść wcześniej z kryzysu - wyjaśniła dyplomatka. Mówiąc o chińskich planach budowy 5G w Europie, przyznała, że to "wpuszczenie kamery szpiegowskiej do systemu biznesowego we własnym kraju". - Chiny to nie demokracja, tam nie ma praw człowieka. Wy w Polsce to mieliście, czy chcecie mieć to znowu? Nie można o tym zapominać - stwierdziła Mosbacher.