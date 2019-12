Georgette Mosbacher o relacjach USA-Polska: jestem zachwycona ostatnim rokiem

- Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski bardzo się lubią - stwierdziła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Jej zdaniem, Warszawa zawsze będzie mogła liczyć na wsparcie Waszyngtonu.

Georgette Mosbacher była pytana o wydarzenia ostatnich 12 miesięcy i współpracę między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Dziennikarze zaznaczyli, że nie brakowało znaczących spraw, jak m.in. zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do USA .

- Kolejnych tysiąc amerykańskich żołnierzy przybywa do Polski. Będzie to kluczowy punkt na wschodniej flance NATO, której Polska jest częścią. Zrobiliśmy też dużo w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Podpisaliśmy umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego - przypomniała przedstawicielka USA w Warszawie.

Mosbacher dodała, że jest zadowolona i że "to niezwykłe, że Polska stanie się niezależna energetycznie w ciągu dwóch lat i nie będzie musiała przedłużać kontraktu z rosyjskim Gazpromem".

- Zadowoleni są też Polacy, a także cały region. Polska stanie się bowiem energetycznym hubem, co pozwoli także innym państwom regionu na niezależność energetyczną - zaznaczyła.

Ambasador USA podkreślała, że za dobrymi relacjami Warszawy i Waszyngtonu stoi wspólna historia obu państwa. - To, co łączy Stany Zjednoczone i Polskę, wykracza poza zwykłe relacje dwustronne. Polacy byli z nami w czasie naszej wojny o niepodległość. Kiedy dorastałam, bawiłam się w parku, w którym znajduje się pomnik Kościuszki. Polacy i Amerykanie podzielają te same wartości - ocenia Mosbacher.