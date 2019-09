Andrzej Duda i Donald Trump podpisali wspólną deklarację na temat pogłębiania współpracy obronnej

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych spotkali się w Nowym Jorku. Podczas wizyty podpisano deklarację dotyczącą szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju.

- Wspaniale się z panem pracuje - zwrócił się Donald Trump do Andrzeja Dudy. Prezydent Polski przyleciał do Nowego Jorku na 74. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. - Wkrótce, niebawem udam się do Polski - potwierdził prezydent USA. Duda i Trump podpisali deklarację dotyczącą zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju.