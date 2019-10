Ambasador USA Georgette Mosbacher: Wspólnie bronimy wartości

- Każdego dnia amerykańscy i polscy żołnierze stoją ramię w ramię, gotowi, żeby oddać wzajemnie za siebie życie w obronie wolności i pokoju - powiedziała w piątek ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. W Poznaniu rozpoczęło działalność wysunięte dowództwo amerykańskiej dywizji piechoty.

- Kiedy nasi żołnierze przyjeżdżają do Polski, to pozostawiają swoich najbliższych w USA. Są gotowi złożyć najwyższą ofiarę nie dlatego, że Polska ma się stać klientem amerykańskich technologii, ale ponieważ wspólnie bronimy wartości, zasad demokratycznych, a także jesteśmy w gotowości, by wesprzeć NATO, gdy będzie taka potrzeba. Nasza relacja nie jest transakcyjna, nigdy taka nie była, każdego dnia amerykańscy i polscy żołnierze stoją ramię w ramię gotowi, żeby oddać wzajemnie za siebie życie w obronie wolności i by wspierać pokój - powiedziała ambasador USA.