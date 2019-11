wizy do usa

Zniesienie wiz do USA zaskoczyło ambasadę? Podróżni czują się oszukani

Ambasada USA do samego końca informowała petentów, że obowiązek wizowy dla Polaków zostanie zniesiony dopiero w przyszłym roku. W rezultacie część podróżujących do Stanów Zjednoczonych wydała ponad 600 złotych na niepotrzebny wniosek.

Jeszcze do 6 listopada ambasada USA informowała, że wizy zostaną zniesione dopiero w 2020 roku (Shutterstock.com)

Jedną z ofiar przyspieszonego nagle przystąpienia Polski do programu bezwizowego była czytelniczka WP, która planowała świąteczne odwiedziny u rodziny w Ameryce.

- Przed złożeniem wniosku dwukrotnie kontaktowałam się z ambasadą i poinformowano mnie, że bez wiz będzie można podróżować dopiero w przyszłym roku. Złożyłam więc wniosek, zapłaciłam ponad 600 zł i następnego dnia dowiedziałam się, że wyprowadzono mnie w błąd - mówi WP czytelniczka z Warszawy. Chciała zachować anonimowość w obawie o to, że nie otrzyma zgody na wjazd do USA.

Próby uzyskania zwrotu pieniędzy były nieskuteczne. Personel amerykańskiej placówki poinformował ją, że opłata jest bezzwrotna.

- Mój rozmówca stwierdził, że mieli odgórne wytyczne. Najwyraźniej sami nie wiedzieli o zmianie planów - komentuje czytelniczka. - Nawet nie mam do kogo się zwrócić, bo przecież nie do UOKiK. Chyba tylko do samej pani ambasador - dodaje.

Ambasada nie wiedziała, czy wprowadziła w błąd?

Informacje o tym, że bez wiz do USA będzie można podróżować w 2020 roku były obecne na stronie internetowej ambasady aż do 6 listopada. Wtedy to prezydent Andrzej Duda i ambasador Georgette Mosbacher ogłosili na wspólnej konferencji prasowej, że obowiązek ubiegania się o turystyczną wizę zostanie zniesiony już 11 listopada.

Przedstawiciele ambasady nie odpowiedzieli na pytania WP w tej sprawie. Po napisaniu e-maila na adres warszawskiego konsulatu, otrzymaliśmy natomiast automatyczną odpowiedź.

"Opłaty za podanie wizowe są bezzwrotne. Wniesiona opłata nie będzie zwrócona. Nie ma wyjątków" - czytamy w komunikacie.

Co się stanie z tymi wnioskami? Personel ambasady zapowiada, że zostaną rozpatrzone. Wiza B1/B2, dająca prawo pobytu w USA przez 90 dni, jest ważna przez 10 lat. W ramach nowych reguł, podróżujący do USA korzystający z ruchu bezwizowego zmuszeni są do wcześniejszej rejestracji w systemie ESTA. Otrzymane potwierdzenie jest ważne przez 2 lata. Opłata za wniosek ESTA wynosi 14 dolarów (56 zł).

