Wiceszef MSZ odpowiada Georgette Mosbacher ws. TVP. "Nie zgadzam się"

Georgette Mosbacher broni TVN. Wiceszef MSZ: niestosowne zachowanie

TVP kontra TVN. Stanowisko amerykańskiej stacji

"Naszą misją i naszym zadaniem jest informowanie o istotnych sprawach, bez względu na to, kto jest u władzy i jaką opcję reprezentują bohaterowie naszych materiałów. Taka jest istota prawdziwego dziennikarstwa i wolności mediów. Rozumiemy, że nikt nie lubi być krytykowany, ale my nie byliśmy i nie jesteśmy po to, aby być lubiani przez polityków czy prezesów partii" - odpowiedziało TVN w oświadczeniu.