Alarm był już w 2023 roku. Wyciekły kolejne szczegóły ws. Dżawada

Muench podkreślił, że mężczyzna "nie był znany z agresywnego zachowania". Jednak - jak zapowiedział - będzie to musiało zostać ponownie zweryfikowane, aby sprawdzić, czy władze niczego nie pominęły. "Mamy tu do czynienia z całkowicie nietypowym wzorcem i musimy go teraz spokojnie przeanalizować" - oznajmił szef BKA.