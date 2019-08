Air Wawel. Rządowym samolotem na miesięcznice do Krakowa

Jak wynika z zestawienia lotów Mateusza Morawieckiego, które zostało opublikowane przez Kancelarię Premiera, samoloty rządowe i wojskowe z premierem na pokładzie aż 18 razy latały do Krakowa tego samego dnia każdego miesiąca: 18-tego. Dokładnie wtedy wypadały obchody miesięcznicy pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu.

Według KPRM, w dniu miesięcznicy na Wawelu premier Mateusz Morawiecki latał 16 razy do Krakowa (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Wykaz lotów pojawił się na stronie internetowej KPRM w piątek po południu. Lista zawiera 207 pozycji, od grudnia 2017 roku do sierpnia 2019 roku. Uwagę zwracają częste połączenia do Krakowa. Są one wykonywane tego samego dnia 18-tego każdego miesiąca, w większości bezpośrednio z lotniska w Warszawie do krakowskich Balic. Poniżej przedstawiamy pełną ich listę:

18 grudzień 2017 rok. Rządowy Embraer-175. Trasa: Warszawa – Kraków – Warszawa. 18 luty 2018 rok. Rządowy Embraer-175. Trasa: Warszawa – Kraków – Warszawa. 18 kwietnia 2018 rok. Rządowy Embraer-175. Trasa: Warszawa – Wrocław – Kraków – Warszawa. 18 czerwca 2018 rok. Wojskowa CASA. Trasa: Lotnisko Wojskowe Okęcie – Kraków Balice – Lotnisko Wojskowe Okęcie.

18 lipca 2018 rok. Rządowy Embraer-175. Trasa: Bydgoszcz – Kraków – Warszawa. 18 września 2018 rok. Rządowy Embraer-175. Trasa: Warszawa – Bukareszt – Kraków – Warszawa. W tym samym dniu wpisany jest drugi lot Rządowego Embraera -175. Trasa: Kraków – Warszawa. 18 listopada 2018 rok. Rządowy Gulfstream G-550. Trasa: Warszawa- Kraków –Warszawa.

17-18 grudnia 2018 rok. Trasa: Gdańsk – Wiedeń – Kraków – Warszawa. 18 grudnia leci również drugi samolot Gulsftream G-550. Trasa Kraków – Warszawa. 18 stycznia 2019 rok. Rządowy Embraer -175. Trasa: Warszawa – Wrocław – Kraków – Warszawa. 18 luty 2019 rok. Rządowy Gulfstream G-550. Trasa : Kraków – Warszawa. 18 marca 2019 rok. Rządowy Embraer-175. Trasa: Warszawa – Kraków – Warszawa.

18 kwietnia 2019 rok. Gullfstream G-550. Powrót z USA do Krakowa. Tego samego dnia w Krakowie pojawia się wojskowa CASA. Trasa : Kraków – Warszawa. 18 czerwca 2019 rok. Wojskowa CASA. Trasa : Kraków – Warszawa. Tego samego dnia leci również rządowy Embraer. Trasa : Warszawa – Kraków. 18 lipca 2019 rok. Rządowy Embraer-175. Trasa: Warszawa – Kraków – Warszawa.

Loty do Krakowa o statusie HEAD

W sumie jest to 18 połączeń. Część z nich była lotami łączonymi np. z Warszawy do Wrocławia, a później do Krakowa i z powrotem Warszawy. Ale także lotami do stolicy Małopolski w ramach powrotu z podróży służbowej. Jednak zdecydowana większość rejsów tego akurat dnia odbywała się na trasie Warszawa - Kraków - Warszawa.

Wszystkie z nich miały status HEAD, ze względu na osobę premiera Mateusza Morawieckiego na pokładzie. W praktyce oznaczało to, że przy każdym locie lotnisko w Krakowie musiało być odpowiednio zabezpieczone i sprawdzone przez SOP. Lot w ramach statusu HEAD oznaczał również, że lotowi rządowej maszyny towarzyszył równolegle lot drugiego, zapasowego samolotu.

Przypomnijmy, godzina lotu CASĄ - według wojskowego cennika — to koszt 16,6 tys. Godzina lotu luksusowego Gulfstreama to koszt ok. 25 tys. zł. Z kolei godzina lotu Embraera 175, z którego premier Morawiecki korzystał najczęściej podróżując na Wawel, kosztuje około 35 tys. zł. Samolot ze stolicy do Krakowa leci ok. 50 minut.

Odtworzyliśmy na podstawie doniesień medialnych niektóre krakowskie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego, które wypadały 18-tego. I faktycznie loty do Krakowa – ujawnione w wykazie lotów – pokrywają się z uczestnictwem w comiesięcznych obchodach na Wawelu.

Ze stolicy do Krakowa

Przykłady? 18 grudnia 2017 r. premier Morawiecki pojawił się u boku prezesa PiS Jarosław Kaczyńskiego i modlił się przy sarkofagu pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

18 lutego 2018 r. media donosiły o kolejnej wizycie na Wawelu premiera Mateusza Morawieckiego. 18 lipca ub. roku w wykazie podróży widnieje lot na trasie Bydgoszcz – Kraków – Warszawa. Sprawdziliśmy: przed południem premier Morawiecki pojawił się na spotkaniu z rolnikami w Głogowie w woj. kujawsko-pomorskim. Ogłosił tam "Plan dla wsi”, wsiadł w samolot rządowy do Krakowa, by wieczorem towarzyszyć prezesowi PiS podczas mszy świętej w krypcie na Wawelu.

18 września 2018 r. Morawiecki leci do Bukaresztu na szczyt Trójmorza. Spotyka się tam m.in. z ówczesnym szefem Komisji Europejskiej Jean –Claude’m Junckerem. Wieczorem jest już w Krakowie. Z kolei 18 listopada premier wraz z członkami rządu najpierw pojawił się na krakowskiej uczelni Akademii Ignatianum, by później znowu modlić się w krypcie na Wawelu.

17 grudnia ubiegłego roku premier leci najpierw do Wiednia, gdzie uczestniczy w Forum "Afryka-Europa". Następnego dnia nie leci od razu do Warszawy, ale pojawia się tradycyjnie przy boku prezesa PiS na obchodach pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu.

Z naszych informacji wynika, że razem z premierem Mateuszem Morawieckim na krakowskie uroczystości latali również ministrowie jego rządu. W mszy świętej wielokrotnie uczestniczyli m.in. wicepremier Beata Szydło, b. szef MSWiA Joachim Brudziński, szef MON Mariusz Błaszczak, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wątpliwości wokół prezesa PiS

Czy latał również prezes PiS Jarosław Kaczyński, tego na razie nie wiadomo. Zapytaliśmy KPRM, czekamy na odpowiedź. Interwencję poselską w sprawie listy pasażerów lotów premiera Morawieckiego złożył w ubiegłym tygodniu szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej poseł PO Krzysztof Brejza. Odpowiedzi można spodziewać się w kolejnych dniach.

To właśnie Kaczyński uznał, że każdego 18 dnia miesiąca będzie pojawiał się na Wawelu. Zawsze towarzyszą mu członkowie rządu, kierownictwo PiS, a także szeregowi posłowie.

Przypomnijmy, krakowskie obchody miesięcznicy budziły od samego początku duże kontrowersje. Według przeciwników - angażowały one bardzo duże środki publiczne. Argumentowano, że są to uroczystości partyjne. A pieniądze m.in. wydawane na zabezpieczenie i ochronę tego wydarzenia powinny być zwrócone do budżetu.

Zapytaliśmy w poniedziałek przed południem Centrum Informacyjne Rządu o uzasadnienie lotów przez szefa rządu, w kontekście późniejszego uczestniczenia w uroczystościach, które nie mają służbowego charakteru służbowego. A także zapytaliśmy o prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czy również latał rządową maszyną na tej samej trasie, a jeśli tak - to na jakich zasadach i ile razy?. Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.