Agnieszka Harasimowicz: Pobiliśmy rekord ciepła z 1990 roku w lutym

- W ciągu ostatnich dni z południa napływała do nas ciepła masa, dlatego pogoda była tak piękna. W czwartek padł rekord ciepła, zostały pobite temperatury z lutego w 1990 roku. Wtedy 25 lutego był ciepłym dniem. Dzisiaj te rekordy zostały pobite. W Makowiu Podhalańskim mamy 22,1 stopni, a 31 lat temu było to 21,4 stopni. Rekord temperatury maksymalnej został pokonany także w Warszawie. Temperatura wynosi 8,3 stopnia i to już prawie o 1 stopień więcej niż maksymalna temperatura - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Agnieszka Harasimowicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - W piątek chłodny front napłynie z północy, będziemy mieli już wtedy chłodniejsze powietrze, mogą pojawić się przelotne opady - dodaje.

