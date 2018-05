Agencja CBA w domu b. szefa policji Zbigniewa Maja

Funkcjonariusze CBA weszli do domu byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja w Kaliszu - podaje RMF FM. Ma usłyszeć zarzuty ws. przekroczenia uprawnień.

Agenci CBA pojawili się w domu Zbigniewa Maja tuż po godz. 6:00. Obecnie trwa przeszukanie, po jego zakończeniu były szef policji ma zostać przewieziony do Rzeszowa na przesłuchanie. Tam ma mieć postawione zarzuty. Dotyczą okresu, gdy Maj pełnił funkcję komendanta głównego. Chodzi o przekroczenie uprawnień.

Zarzuty o korupcję

CBA już kilka miesięcy temu zajmowało się byłym komendantem głównym policji. W lipcu ub. roku oczyściło go z zarzutów o korupcję. Kontrola oświadczeń majątkowych byłego komendanta trwała 9 miesięcy. Nie wykazała, by popełnił on przestępstwo.