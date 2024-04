Afera hejterska w Elblągu. Kandydat powiadomił policję

I dodaje: - Komentarze, które przeczytałem w tym filmie, były najbardziej delikatne. Dostaję dużo gorsze, również od sympatyków mojego kontrkandydata. Ja sam staram się natomiast nie odwoływać do negatywnych uczuć. Nawet jeżeli punktuję mojego kontrkandydata, to robię to z humorem. Nie chcę robić tego wulgarnie, ani żeby druga strona była przedmiotem ataków. Tak samo nie wyciągam nikomu jakichś historii z życiorysu, oskarżając go o coś, co zrobił ktoś inny.