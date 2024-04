Prezydent Włocławka oskarża. "Zrobił sobie kampanię kosztem PO"

Kukucki: To postawa niegodna prezydenta

- Mam wrażenie, że ta wypowiedź to akt desperacji pana prezydenta - komentuje Krzysztof Kukucki. - Nigdy nie obiecałem Markowi Wojtkowskiemu, że nie wystartuję w wyborach na prezydenta. To już jego sprawa, jakie miał oczekiwania w stosunku do mnie. Jego wcześniejsze poparcie dla mnie było co najmniej dwuznaczne, bo PO zebrała 1,5 tys. podpisów pod moją kandydaturą na niewłaściwych drukach. Faktycznie wspierał mnie cały pakt senacki, ale tak samo my wspieraliśmy innych kandydatów w ramach paktu senackiego, np. Krzysztof Gawkowski poparł Ryszarda Brejzę.