Adwokatka: "Nawalny nie wie, co dzieje się na zewnątrz". WYWIAD

Olga Michajłowa: Ostatni raz widziałam go wczoraj (21 stycznia, przyp. red.) w areszcie śledczym. Jego stan jest zupełnie normalny. Narzeka tylko na próżnię informacyjną, bo nie wie, co dzieje się na zewnątrz. Ma wprawdzie telewizor, ale liczba dostępnych programów jest ograniczona, a poza tym nie informują one o tym, co naprawdę dzieje się w kraju. Jego warunki więzienne - wiele się o tym mówiło - są jak na razie normalne.

Nie, poza prawnikiem nikt nie będzie mógł go odwiedzić. W czasie pandemii jest to generalnie zabronione. Jeśli obostrzenia związane z pandemią zostaną zniesione, być może zostanie udzielona zgoda na to, by odwiedzali go krewni. W tej chwili jednak jest to zabronione we wszystkich więzieniach w Moskwie.