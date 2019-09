Adam Bodnar o zachowaniu Krystyny Pawłowicz. "Jest mi przykro"

- Wrzuca pan nieczystości w swoje gniazdo, jest pan wyjątkowym szkodnikiem - krzyczała Krystyna Pawłowicz do Adama Bodnara podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się do tej nieprzyjemnej sytuacji i skomentował ostry atak posłanki PiS.

Według Bodnara, posłowie PiS "nie są zainteresowani tym, co ma do powiedzenia", mimo że rzecznik stale wyraża chęć współpracy. Wyrazem niechęci obozu rządzącego była również frekwencja podczas sprawozdania RPO w Sejmie. Przypomnijmy, Bodnar przemawiał przy niemal pustej sali .

- Czy ważniejsze jest to, że okazuje mi się lekceważenie, czy to, że łamie się tradycję i posiedzenie Sejmu? Jeżeli należy się do partii rządzącej, to często nie dostrzega się potrzeb poszkodowanych przez władzę - stwierdził.