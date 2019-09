Burza na wysłuchaniu RPO. Krystyna Pawłowicz do Adama Bodnara: jest pan szkodnikiem

- Jest pan wyjątkowym szkodnikiem - tak do Adama Bodnara zwróciła się Krystyna Pawłowicz podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. W obronie RPO stanęli politycy opozycji. Zarzucają szefowi komisji, Stanisławowi Piotrowiczowi brak reakcji. "Takiego aktu politycznej furii w tej kadencji nie było" - stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka wysłuchała informacji Adama Bodnara o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wymienił 15 najważniejszych problemów z zakresu wolności i praw obywatelskich, które jego zdaniem wymagają pilnego rozwiązania.

Chodzi m.in. o wykluczenie społeczne. - Nie daje mi spokoju to, że mamy całe grupy, które mogą być wykluczane i poniżane. Chodzi o osoby homoseksualne, transpłciowe, imigrantów, kobiety, działaczy organizacji pozarządowych - mówił Bodnar. Dodał, że "czasami pojawiają się próby wykluczania niektórych osób poza nawias społeczny, tak jakby nie zasługiwały na opiekę Rzeczpospolitej".

- Brakuje także w Polsce systemowego podejścia do problemów osób w kryzysie bezdomności. Potrzebna jest lepsza koordynacja działań państwa, większa determinacja. Bardzo ważna jest także zmiana mentalna w postrzeganiu osób dotkniętych kryzysem bezdomności - podkreślił Bodnar. Zaznaczył, że trzeba również skupić się na osobach niepełnosprawnych i ich opiekunach.

Po przedstawieniu informacji członkowie komisji mogli zadawać pytania lub odnieść się do zaprezentowanych treści. W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrała m.in. Krystyna Pawłowicz z PiS.

- Żyjecie sobie w jakiejś fantazji, nienawiści. Wytwarzacie w sobie nienawiść do własnego państwa i właściwie znajdujecie sobie takiego reprezentanta w postaci pana rzecznika, który również nie akceptuje rzeczywistości po wyborach 2015 roku - mówiła posłanka. Zarzuciła Bodnarowi, że "zawsze stosuje kryterium lewacko-obyczajowe" w swojej pracy oraz, że interesuje się wyłącznie "osobami chorymi seksualnie, albo tymi, które protestują przeciwko władzy".

Podczas posiedzenia komisji zareagowała Kamila Gasiuk-Pihowicz z PO-KO. Zwróciła uwagę Krystynie Pawłowicz, by w wypowiedziach zachowała kulturę osobistą. O opanowanie apelowała również dr Hanna Machińska, zastępczyni RPO, która również była obecna na sali.

Ostatecznie Stanisław Piotrowicz zamknął posiedzenie. Wybrał posła Dawida Milewskiego do roli sprawozdawcy oraz nie pozwolił Adamowi Bodnarowi na odpowiedzi. Spotkało się to z protestem ze strony opozycji. "Pawłowicz znieważa konstytucyjny organ i niczym Mała Emi hejtuje RPO" - napisał na Twitterze Michał Szczerba.

Sprawę skomentował sam zainteresowany. Adam Bodnar napisał na Twitterze, że ma nadzieję, że w czwartek na sesji plenarnej Sejmu będzie mógł się ustosunkować do zapytań posłów nt. raportu rocznego RPO. "Dzisiaj przewodniczący Stanisław Piotrowicz na posiedzeniu komisji sejmowej pozbawił mnie możliwości udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi. Kolejny przykry precedens" - stwierdził RPO.

- Mój klub wniósł taka propozycję do prezydium Sejmu, żeby jutrzejsze posiedzenie ograniczyć do jednego dnia ze względu na krótka kampanię wyborczą i prośbę posłów, żeby mogli jechać do okręgów. Prezydium Sejmu podjęło decyzję, że posiedzenie zostanie przerwane po jutrzejszych obradach i dokończone 15 października - tłumaczył marszałek Ryszard Terlecki.