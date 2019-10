Abp Sławoj Głódź przestanie pełnić swą funkcję? "Kwestia kilku miesięcy"

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź może niebawem przestać pełnić swą funkcję - powiedział w TVN24 publicysta Tomasz Terlikowski. Wskazał jednocześnie na powód możliwego odejścia Głodzia.

- Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku miesięcy ksiądz arcybiskup przestanie być metropolitą gdańskim, dlatego że zbliża się do wieku emerytalnego - powiedział znany m. in. z łamów "Frondy" Terlikowski.