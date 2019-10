Warszawa. Radna chce odebrać honorowe obywatelstwo Hoserowi i Głodziowi. "Nie widzę powodu, żeby to się nie udało"

Stołeczna radna pół roku temu złożyła wniosek o odebranie tytułu Honorowego Obywatela miasta arcybiskupom Hoserowi i Głodziowi. Agata Diduszko-Zyglewska mówi Wirtualnej Polsce, że ten temat nabierze teraz tempa i zostanie poddany pod głosowanie najprawdopodobniej już 7 listopada.

- Wszyscy z klubu Koalicji Obywatelskiej byli za, kiedy przedstawiłam tę propozycję. Okazało się jednak, że jest problem formalny polegający na braku odpowiedniego punktu w regulaminie dotyczącym tytułów. Nie przewiduje on sytuacji, w której honorowy tytuł chce się komuś odebrać. Nie chcieliśmy procedować tego w czasie kampanii wyborczej, bo zostałoby to wykorzystane do walki politycznej w bezsensowny sposób - tłumaczy WP Agata Diduszko-Zyglewska. Dlatego teraz właśnie, po wyborach, wraca do tematu.