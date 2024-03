Abp Jędraszewski grzmi o "nowym holokauście". Uderzył w rządzących

Metropolita krakowski, mówiąc do tysięcy wiernych zgromadzonych w Kalwarii Zebrzydowskiej na misterium Męki Pańskiej, wskazywał, że "nowożytna Europa nie chce mieć nic wspólnego z Chrystusem i Ewangelią, nie chce słyszeć o Bogu, a religię traktuje jako zabobon".

- Słynne powiedzenie Fiodora Dostojewskiego: "Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone", znalazło swoje tragiczne potwierdzenie. Do tego możemy dodać jeszcze jedno stwierdzenie: jeśli Boga nie ma, to wszystko, nawet największe i najbardziej odrażające zło, da się uzasadnić i usprawiedliwić. Odnosi się to także do losów poszczególnych ludzi - zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych i niewinnych: do losów dzieci poczętych, znajdujących się jeszcze w łonach ich matek - mówił duchowny.

Zwolenników dostępu do aborcji porównał do tłumu nawołującego Piłata do zabicia Chrystusa. - Krzyczą do tak wielu współczesnych matek: "Zabij to dziecko! To twoje prawo!" - stwierdził abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski o "kolejnym holocauście"

Metropolita krakowski nawiązał do słów Jana Pawła II, który w czerwcu 1997 roku w Kaliszu mówił, że najbardziej fundamentalną zasadą życia społecznego jest "nie będziesz zabijał".

- Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. (…) My także, kochający Polskę kalwaryjscy pielgrzymi, w Wielki Piątek 2024 roku, kiedy niektórzy aktualnie rządzący naszym krajem, w imię wolności kobiet, usiłują zafundować naszemu narodowi kolejny holokaust dzieci nienarodzonych, z wielkim bólem powtarzamy za św. Janem Pawłem II Wielkim: "Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości" - grzmiał abp Jędraszewski do wiernych.