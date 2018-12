A jednak! Rydzyk będzie miał swoją partię. Dokumenty złożone w sądzie

Próba nastraszenia Prawa i Sprawiedliwości? Otwarta wojna dyrektora Radia Maryja z prezesem PiS? Jak ustaliła Wirtualna Polska, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację nowej partii politycznej „Ruch Prawdziwa Europa”. Stoi za nią nie kto inny jak ojciec Tadeusz Rydzyk.

Dokumenty wpłynęły do Sądu Okręgowego w ubiegłym tygodniu. Pełnomocnikiem nowego ugrupowania jest europoseł, zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja – Mieczysław Piotrowski. To właśnie on złożył w Sądzie Okręgowym odpowiednie dokumenty. - Składałem wniosek o rejestrację partii w ubiegłym tygodniu, we wtorek. Mam nadzieję, że sąd zarejestruje ją w ciągu kilku tygodni - mówi Wirtualnej Polsce Mirosław Piotrowski.