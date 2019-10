88-letni pirat drogowy. Uciekł z miejsca wypadku i spowodował kolejny

Starszy kierowca spowodował dwa wypadki w odstępie kilku minut. Najpierw potrącił dwie starsze kobiety, a następnie, uciekając z miejsca zdarzenia, zderzył się z innym autem.

Do serii wypadków doszło w czwartek tuż przed godz. 8. 88-latek wjechał na chodnik przy ul. 3 Maja i potrącił dwie starsze kobiety, które prowadziły rowery. Mężczyzna nie wysiadł z samochodu, by sprawdzić stan poszkodowanych i natychmiast odjechał swoim fordem fiestą. Piesze w ciężkim stanie trafiły do szpitala.