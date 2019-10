Jenot zaklinował się w ogrodzeniu jednej z posesji w Kozienicach. Policja uratowała przerażone zwierzę. Zobacz zdjęcia

Jenot zaklinował się w ogrodzeniu, jednej z posesji w miejscowości Kozienice. Właściciel wezwał policję, która zastała przerażone zwierzę zwisające głową w dół. Zobacz zdjęcia z interwencji.

W sobotę, 12 września do kozienickiej policji wpłynęło nietypowe zgłoszenie. Właściciel posesji oznajmił, że w otworze, w jego ogrodzeniu zaklinował się szop. Mężczyzna nie dotykał zwierzęcia, w obawie, że może go ugryźć. O pomoc w jego uwolnieniu poprosił policję. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że zwierzęciem, które utkwiło między przęsłami betonowego ogrodzenia, nie był szop, ale jenot. Warto wspomnieć, że jenoty należą do gatunku ssaków drapieżnych (rodzina psowatych), występujących przede wszystkim w dużych lasach oraz różnego rodzaju mniejszych zadrzewieniach. Nie wszyscy jednak wiedzą, że są mało agresywne i łatwe do oswojenia.